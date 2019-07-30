ترامب يرد على اتهامات الديمقراطيين: لست عنصريا

في أول حديث له مع الصحافة منذ الانتقادات التي وجهها إلى مدينة باليتمور ونائبها في الكونجرس إيلايجا كامنجز، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه آخر شخص في العالم يمكن وصفه بأنه "عنصري".



وقال ترامب إن خطوط هواتف البيت الأبيض لا تتوقف عن الاتصالات من سكان باليتمور الذين يتفقون معه في وجهة نظره، قائلا إن السود الذين يعيشون في المدينة يتصلون به لشكره على تسليط الضوء ظروفهم المعيشية المزرية في المدينة ادعى أنها "قذرة ومهملة" و"مروعة للغاية" لأن السياسيين الفاسدين كانوا يسيئون التعامل مع أموالهم الضريبية.



وقال الرئيس الأمريكي إن أموال المدينة نهبت وتم سلبها من أناس من أمثال كامنجز قبل أن يؤكد أن هذا الاعتداء على رجل الكونجرس لا يرتبط بلون بشرته.



وكان الرئيس الأمريكي قد اتهم النائب الديمقراطي إيلايجا كامنجز بأنه أساء لأهل المدينة، ويتعذر عليه الفوز بمقعده في الكونجرس بطريقة مستقيمة فيقوم بذلك بالهجوم الملتوي والأفعال الفظيعة التي يقوم بها في حق المدينة وأبنائها.