برلماني: مصر قادرة على تتبع عمليات غسيل الأموال والقضاء عليها

أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تضيق الخناق على التجارة الغير مشروعة وتتبع مصادر غسيل الأموال والقضاء عليها بشكل ملحوظ.



وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفترة السابقة شهدت العديد من الخطوات الايجابية في دحر وتتبع مصادر تمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن مصر أصبحت قادرة على مواجهة كل العمليات الخاصة بغسيل الأموال والقضاء عليها من جذورها قبل توغلها وانتشارها.



كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الجهود المصرية قطعت شوطا طويلا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



وأضاف خلال افتتاحه أعمال "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ أنه تم وضع الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تشريعات وقوانين ولوائح وضوابط رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية.