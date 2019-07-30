"الطماوي" تطالب بتخصيص أرض بأسيوط الجديدة لإقامة ناد للمعلمين

تقدمت "هويدا الطماوى" رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط خلال لقائها مع "جيهان عمار" رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة أمس، بطلب لتخصيص مساحة من الأرض بمدينة أسيوط الجديدة (20 ألف متر مربع) لإقامة ناد اجتماعي يقدم خدماته للمعلمين وأسرهم بالإضافة إلى قاطني مدينة أسيوط الجديدة وكافة شعب أسيوط.



وأكدت "الطماوي" أن مدينة أسيوط الجديدة تعتبر المتنفس الحقيقي لشعب أسيوط للخروج من الوادي الضيق، حيث إن عدد المعلمين بالمحافظة يزيد عن 70000 "سبعين ألف معلم" وهم في أمس الحاجة لإقامة ناد اجتماعي خاص بهم على مساحة تسمح بمزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية به للمعلمين وأسرهم.



ومن جهتها أبدت المهندسة "جيهان عمار" استعداد الجهاز الكامل لتقديم كافة سبل التعاون مع نقابة المعلمين لتحقيق هذا الهدف وإنجاز هذا المشروع الذي سوف يعود بالنفع على شعب أسيوط بكامله، كما استعرضت الإجراءات القانونية التي يجب على النقابة الفرعية اتباعها لإنجاز هذا الصرح.



واستعرضت " الطماوى" اللوحات الهندسية " لقطع الأرض المتاحة بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة نادي المعلمين بها.



حضر اللقاء كل من رشاد عبد الحي عضو مجلس النقابة الفرعية ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبنوب، والدكتور يحيى علاء الدين عضو مجلس النقابة.

