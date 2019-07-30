قائد الحرس الثوري الإيراني يفاجئ المسافرين في مطار الأحواز.. صور

نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية صورا قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أثناء تواجده بين المسافرين المنتظرين في صالة مطار مدينة الأحواز، انتظارا لموعد طائرته.



وكشفت الصور التي نشرتها الوكالة الإيرانية، قائد الحرس الثوري جالسا بين المسافرين، دون مرافقة عسكرية أو أمنية ظاهرة، حيث انتظر رحلته من إقليم خوزستان إلى طهران، بعدما تفقد المناطق التي ضربتها الفيضانات.



وتفقد سلامي تفقد خلال الأيام القليلة الماضية المناطق التي ضربتها الفيضانات في مقاطعة خوزستان، وتابع التحضيرات لإعادة الإعمار والإسكان.



وأدت الفيضانات التي تغمر القرى في جنوب إيران إلى مقتل نحو 70 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن أضرار كبيرة لحقت بالمنازل والسيارات والمرافق العامة والمزارع.