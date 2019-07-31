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ديني

ماذا يفعل الحاج الذي عليه مظالم كثيرة ؟

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:33 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
تلقى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، سؤالاً يقول صاحبه ( ماذا يفعل الحاج الذي عليه مظالم كثيرة ؟).

وأجاب "جمعة "، خلال لقائه ببرنامج ( الله أعلم) المذاع عبر فضائية سي بي سي، قائلاً: عليه أن ينوي أن يرد المظالم لاهلها، بأن يرد كل شئ من ميراث أو أرض أخذه ليس من حقه، ومال اليتيم الذى أكله.

وأشار إلى أنه عليه أن ينوي جميع ما عليه من ديون وحقوق، فهناك فرق بين الدين الذى أخذته منك برضا نفسك وبين الحق الذى أخذته منك بغير رضا نفسك، فلابد عليه أن يخرج من كل هذه المعاصي بأن ينوي رد المظالم لأهلها.

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