تلقى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، سؤالاً يقول صاحبه ( ماذا يفعل الحاج الذي عليه مظالم كثيرة ؟).





وأجاب "جمعة "، خلال لقائه ببرنامج ( الله أعلم) المذاع عبر فضائية سي بي سي، قائلاً: عليه أن ينوي أن يرد المظالم لاهلها، بأن يرد كل شئ من ميراث أو أرض أخذه ليس من حقه، ومال اليتيم الذى أكله.



