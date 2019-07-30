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منوعات

فضيحة بجلاجل.. ضبط نزلاء فندق بمسروقات فى حقائبهم.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:12 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة تعرض عائلة هندية لحرج شديد بسبب ضبط أفراد أمن أحد الفنادق لهم متلبسين بسرقة بعض الأغراض.

تعود التفاصيل، عندما اكتشف العاملون بفندق في جزيرة بالي الإندونيسية سرقة 9 سياح لمحتويات غرفهم أثناء مغادرتهم المكان.

وعلى الفور أبلغ أحد مديري الفندق عن واقعة سرقة فيلا في سوكاواتي، بعدما لاحظ اختفاء بعض الأغراض وعقب تفتيش الحقائب تم ضبطها.

ونشرت شرطة سوكاواتي الفيديو على حسابها على الإنترنت، والذى يظهر الأغراض المسروقة من مناشف، ومجفف شعر، وبعض المستلزمات.

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