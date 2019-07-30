محافظ بورسعيد يتابع استعدادات التشغيل الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع المسئولين بهيئات مشروع التأمين الصحي الشامل ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربي وشركة فودافون والتي تتولى ميكنة التشغيل الإلكتروني للمنظومة بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة.



واستمع المحافظ الي تقرير عن أعمال التجهيزات التي تجري لتطبيق التشغيل الإلكتروني وتم التأكيد علي ان عمليات التدريب العملي بدأت بالقاهرة منذ فترة وتنتقل الي بورسعيد مع بداية الأسبوع القادم لتأهيل الفنيين وكوادر الأطباء والعاملين بالمنظومة علي التشغيل بالنظام الالكتروني ابتداء من الوحدات والمراكز الصحية والربط بينها وبين المستشفيات العاملة في المشروع وتتضمن عمليات تحويل المرضى من الوحدات الي المستشفيات وصرف الأدوية واجراء التحاليل والاشعات من خلال هذه المنظومة .



وتبدأ التجربة في خمس وحدات صحية واثنين من المستشفيات علي ان تتوالى مراحل تعميمها في بقية منشآت التأمين الصحي الشامل مع بداية سبتمبر القادم.