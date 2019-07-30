بعد ذبح روسية عارية داخل منزلها.. نهايات مأساوية لـ 4 عارضات أزياء حول العالم

عثرت الشرطة الروسية على جثة "إيكاترينا" عارضة الأزياء ومتسابقة فى ملكات جمال روسيا عارية ومحشورة فى حقيبة داخل منزلها.



وتعرضت إيكاترينا صاحبة الـ 24 عاما لعدة طعنات متفرقة بجسدها، ولم تكن إيكاترينا الوحيدة التى انتهت حياتها بشكل مأساوى وبشع، لكن هناك الكثير من عارضات الأزياء اللاتى تعرضن لنهايات بشعة ومأساوية، لذا نرصد لكم فى السطور التالية أبرزهن.



ارتكب شاب جريمة مروعة بحق عارضة أزياء هندية، حيث قام بقتلها بطريقة بشعة، وأخفى جثتها في حقيبة، وألقاها وسط أحد شوارع مومباي، واعتقلت الشرطة الهندية الشخص المتهم، ولم تذكر اسم عارضة الأزياء.



ورحلت عارضة الأزياء الأمريكية كيلسي كويل، البالغة من العمر 28 عاما في أتلانتا بعد أن أصيبت برصاص في رقبتها أثناء ذهابها إلى البحث عن فرصة عمل.



وتم اغتيال عارضة الأزياء العراقية تارة فارس بعد أن تعرضت لـ3 طلقات نارية وهي في سيارتها بالعاصمة بغداد، وكشف مقطع فيديو شخصا يقترب من نافذة السيارة من جهة السائق، حيث كانت تارة تجلس، ليقوم بإطلاق النار من مسافة قريبة جدا، وبعد إطلاق النار فر المهاجم وركب دراجة نارية خلف رجل آخر كان في انتظاره.



ودفعت مضايقات عبر الإنترنت عارضة أزياء باكستانية إلى الانتحار شنقًا، في غرفة نومها داخل منزل عائلتها في مدينة لاهور، وأوضحت وسائل إعلام باكستانية أن الراحلة"انام تانولي التى تبلغ 26 عامًا، تعرضت لانتقادات يومية بسبب عملها كعارضة أزياء، ما سبّب انهيارها واللجوء إلى الانتحار.

