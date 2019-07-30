تخريج 20 باحثة مصرية من برامج STEM للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

تخرجت 20 باحثة مصرية في جامعات بارزة في الولايات المتحدة من خلال البرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية كجزء من دعم الولايات المتحدة للتنمية الاقتصادية في مصر حيث تلقت الباحثات منحا دراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للحصول على الدرجات العلمية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من عدد من الجامعات البارزة في الولايات المتحدة.



وأعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان لها اليوم، أنه تم إطلاق برنامج المنح الدراسية في عام 2015 بدعم من الحكومة الأمريكية ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) حيث يعمل هذا البرنامج على توفير التمويل اللازم للدراسة لإجمالي 62 فتاة للحصول على الدرجة العلمية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقد انضمت الخريجات العشرين إلى مجموعة الخريجين البالغ عددهم أكثر من 1200 فتاة مصرية ممن تلقوا الدعم من خلال المنح الدراسية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية.



وحصلت هذه الدفعة الأولى على الدرجة العلمية من جامعات أمريكية بارزة من بينها جامعة أريزونا، وجامعة روتجرز، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا حيث تم تكريم اثنتين من الباحثات من قبل أقسامهم الدراسية كأفضل الباحثين من الخريجين، بالإضافة إلى سبعة آخرين تلقوا منح دراسية من المؤسسات الأمريكية لاستكمال دراستهم العليا والحصول على درجة الدكتوراة.



وذكرت السفارة في بيانها قائلة :والآن وقد عادت تلك الكوادر العلمية المتميزة إلى مصر، تم إجراء العديد من المقابلات الشخصية بالفعل معهم من قبل عدد من الشركات الرائدة في مصر والتي تعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات."



وقالت إسراء، من محافظة الفيوم: “دراستي في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة أريزونا أتاحت لي العديد من الفرص المختلفة مثل العمل كباحث مساعد أثناء المرحلة الجامعية والدخول إلى المختبرات العلمية لقد استطعت تطبيق البرامج المتقدمة والمشاركة في المناقشات العلمية مع زملائي الباحثين والبروفيسور المشرف علينا ”



وبدورها صرحت شيري كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: ” يتحرك الاقتصاد العالمي في الاتجاه الذي يشهد زيادة في الطلب على الوظائف في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حيث سيتطلب النمو الاقتصادي هنا في مصر مجموعة من الفتيات والفتيان من الكوادر الموهوبة ممن يستطيعون العمل مع – وقيادة – الشركات التي تعمل بأحدث التقنيات والجامعات التي تحقق طفرات بحثية في مجالات مثل الطاقة المتجددة والقضاء على الأمراض المعدية.”



يعتبر دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لباحثات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هو جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978