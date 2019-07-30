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ديني

هل على حج المفرد والقارن سعي واحد أم اثنان؟.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:18 م
طواف الإفاضة
طواف الإفاضة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حج القارن هو من أحرم بالعمرة والحج جميعًا، والقارن ليس عليه إلا سعي واحد فقط، وهذا السعي يكفيه للحج والعمرة.

وأضاف «فخر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم طواف الإفاضة لمن يحج قارنًا؟»، أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة النحر -أول أيام عيد الأضحى- عند الشافعية والحنابلة، ومن طلوع الفجر الصادق عند الحنفية والمالكية.

وتابع: «أن حج الإفراد والقران إذا قدم السعي فى طواف القدوم فليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، وإذا لم يقدم السعى عند طواف القدوم فعليه سعى بعد الإفاضة».

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