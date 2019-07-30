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حوادث

جهود لانتشال جثة طفل غرق بترعة الخندق فى إيتاي البارود.. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:31 م
غريق
غريق
جمالات الدمنهورى
يكثف رجال الإنقاذ النهرى بايتاى البارود بمحافظة البحيرة من جهودهم للعثور على جثة طفل بالصف الثالث الاعدادى غرق أثناء قيامه بالاستحمام بترعة الخندق أمام قرية كفر الشيخ مخلوف.
تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بغرق الطفل محمود بهاء خليفة 14 سنة طالب بالصف الثالث مقيم بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق المركز .
انتقل رجال مركز شرطة ايتاى البارود وقوات الإنقاذ النهرى وبالمعاينة والفحص تبين غرف الطفل بترعة الخندق امام قرية كفر الشيخ مخلوف اثناء الاستحمام هروبا من شدة الحر ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وغرق بالترعة المشار اليها.
وجارى قيام قوات الإنقاذ النهرة بمساعدة الأهالى بالبحث عن الجثة وانتشالها ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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