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منوعات

بقرة داخل قاعة المحاضرات لهذا السبب..فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:11 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو صادم فى الساعات القليلة الماضية، يظهر لحظة اقتحام بقرة لمدرجات أحد المعاهد الدراسية فى الهند.

تعود التفاصيل عندما وثق طالب هندى لحظة دخول بقرة للمعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي ببواي، والذى يدرس فيه أيضًا، حيث قرر تصوير الواقعة بكاميرا هاتفه الذكى.

وقال عدد من الطلاب بنفس الصف إن البقرة دخلت إلى مبنى المحاضرات هربًا من الأمطار الغزيرة فى الخارج.

ومن ناحية أخري يبحث المسؤولين عن معهد التكنولوجيا الهندي عن طريقة فعالة، لمنع تسلل الحيوانات التى تعيش بالقرب من الحرم الجامعي.

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