رئيس إنبي يطالب بضرورة إجراء تعديلات فى لائحة اتحاد الكرة .. التفاصيل كاملة

طالب ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق بضرورة إجراء تعديلات فى لائحة اتحاد الكرة الأخيرة من أجل ضمان تفعيل دور رابطة الأندية المحترفة فى الدورى الجديد.



وكتب رئيس إنبي السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: الحديث حاليًا عن إعادة تفعيل رابطة الأندية المحترفة لبدء العمل فى الموسم الجديد دون أى تغيير فى لوائح إتحاد الكرة واللائحة المنظمة لعمل الرابطة وأختصاصاتها ما هو إلا حكم مسبق عليها بالفشل .



وتابع: بناء على تجربة فاشلة الموسم الماضي ( أدت إلى استقالته من عضوية الرابطة بعد شهرين فقط من تشكيلها ) أؤكد أن الرابطة وفقًا للوائح الحالية ليس لها دور جوهرى فى إدارة وتطوير الكرة المصرية ويتضح ذلك مما يلى : -



لائحة اتحاد الكرة المعدلة التي تم إقرارها فى عام ٢٠١٧ نصت بالفعل على وجود رابطة لأندية القسم الأول تدير مسابقة الدورى وتضمنت المادة ( ٦٢ ) من اللائحة شكل وأسلوب اختيار مكتبها التنفيذي ، ولكن نفس اللائحة في المادة ( ٤٧ ) نصت على أن الرابطة هى أحد لجان الإتحاد الدائمة ، أى أن اللائحة المعدلة غيرت الأسم من " لجنة أندية القسم الأول " السابقة إلى " رابطة أندية القسم الأول " ولكنها ظلت تابعة وتحت الإشراف المباشر لمجلس اتحاد الكرة الذى يجب أن يوافق على كل قراراتها .



وتم العام الماضى وضع لائحة تنفيذية لعمل الرابطة وصلاحيتها أقرها اتحاد الكرة قبل تشكيل المكتب التنفيذى لها ، وتضمنت تلك اللائحة اختصاصيين محددين : الأول هو تسويق دورى القسم الأول وتحديد أسلوب ومحددات توزيع حصيلة إيرادات هذا التسويق على الأندية .. ولكن الواقع الفعلي والعملي الذي يعلمه الجميع أن جميع أندية الدورى متعاقدة مع شركة رعاية بعقود سارية لسنوات عديدة قادمة ، وبالتالى لن يكون للرابطة أى دور فى هذا المجال حاليًا .



واضاف: أما الاختصاص الثانى للرابطة فى اللائحة الحالية فهو إدارة مسابقة دورى القسم الأول ( الممتاز ) وتعيين لجنة المسابقات فقط ، والكل يعلم أن إدارة المسابقة لا يكون فعالًا ومؤثرًا دون أن يشمل الإشراف على لجنة شئون اللاعبين التى تضع قواعد القيد وانتقالات اللاعبين خلال الموسم وكذلك التنسيق مع لجنة الحكام بما يضمن الحيادية والنزاهة فى إدارة مباريات المسابقة ( وكل ذلك بالطبع فيما يخص دورى القسم الأول فقط ) وهذا الأشراف لم تعطية اللوائح الحالية للمكتب التنفيذى للرابطة .



واوضح: ان الخلاصة تكمن فى أن كل اللوائح والإجراءات التى وضعها وأقرها مجلس إتحاد الكرة السابق بخصوص رابطة الأندية كانت تهدف وتحرص على ألا يكون لها دور فعال ومؤثر يمكن أن يأخذ أى شئ من صلاحيات وسلطات إتحاد الكرة فى إدارة مسابقة الدورى والسيطرة عليها .. وعندما شعر مجلس الإتحاد السنة الماضية بنوع من الأعتراض والمقاومة من المجلس التنفيذى للرابطة لتفعيل وتعظيم دورها إتخذوا على الفور قرار بحلها فى إجراء غير مسبوق يؤكد أن المتحكم فى عمل ومصير الرابطة هو إتحاد الكرة وليس الأندية .



ولفت: إلى أن تعديل تلك اللوائح وتحديد موارد مالية منفصلة لرابطة الأندية قبل إعادة تشكيلها أمر واجب ومهم لضمان استقلاليتها فى عملها ولإعطاء الفرصة لمجلسها التنفيذى الذى عادة ( بإختيار الأندية ) ما يتكون من شخصيات محترمة ذات خبرات إدارية قادرة على حسن تنظيم وتطوير المسابقة وبالتالى إعلاء شأن الكرة المصرية .