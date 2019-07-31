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محافظات

طريق الموت في الدقهلية.. يحصد الأرواح ومطالب بسرعة التطوير.. صور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:14 ص
طريق الموت في الدقهلية
طريق الموت في الدقهلية
همت الحسينى
يعتبر طريق "المنصورة - دكرنس" أو كما أطلق عليه المترددون عليه "طريق الموت" بسبب كثرة الحوادث التى يشهدها والذى يصل طوله إلى أكثر من 20 كيلو مترًا ابتداءً من المنصورة مرورا بعدة قرى تابعة لمركز المنصورة ومحلة دمنة زهقت عليه المئات من الأرواح خلال السنوات الماضية يشهد حوادث شبه يومية وحالات وفاة أسبوعية بسبب الحوادث رغم اعتماد الأموال اللازمة لازدواجه إلا أنه تسير ببطء السلحفاة .

"صدى البلد" رصد الطريق بداية من كوبرى الشرقاوية مرورا بميت مزاح ثم سلامون ثم شها ثم محلة دمنه لتجد أن الموت يتربص بكل من يسير عليه سواء بالسقط فى مياه البحر الصغير او الترعة الموازية له او حالات التصادم بسبب ضيق الطريق فى بعض الاماكن التى يصل عرضه فى أوسع مكان الى 12 مترًا فقط .

فيما التقى "صدى البلد" المترددين على الطريق حيث يقول محمود حسن مدرس، أنه مقيم بالمطرية ويضطر شبه يوميا السفر على الطريق الذي يمر على عدد من المراكز كما يسير عليه الآلاف من الطلاب والمواطنين يوميا وأيديهم على قلوبهم بسبب الحوادث المتكررة مطالبا المسئولين بسرعة الانتهاء من عمليات التوسعة والازدواج .

ويضيف حسن عبد المنعم طالب من دكرنس من ان هذا الطريق هو الاقرب لمدينة المنصورة وهناك طريق آخر عبر بنى عبيد إلا أنه خطر مثله مشيرا الى ان اعمال الازدواج والتوسعة بدأت فى الطريق منذ فترة إلا أنها تسير ببطء شديد وتوقفت فى بعض المناطق مما جعل الطريق اكثر خطورة بسبب التشوينات الموجودة عليه .

وتشير هبة محسن ممرضة، انها تعمل بمدينة المنصورة وتعاني يوميا من الطريق بسبب ضيقه والازدحام الشديد حيث تضطر للخروج مبكرا جدا كما ان الطريق يشهد حوادث شبه يومية ولا يوجد أي وسائل امان على الطرق فالحوادث تتكرر بشكل يومى عليه ولا يوجد اى رجال مرور عليه لتنظيم حركة السير والتكدس الدائم وشبه مستمر يوميًا او ارشادات مرورية.

وأضاف عبد الفتاح ابراهيم محامى، أنه بعد الشكاوى العديدة من المواطنين وكثرة الحوادث أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن حصولهم على موافقات توسعة الطريق وازدواجية إلا أن ذلك بدء فى عدة مناطق قبل محلة دمنه ووقف العمل بعد ردم الترعة الجانبية دون جدوى وظلت الحوادث أكثر من الأول مناشدًا وزير النقل بسرعة الانتهاء من التوسعة قريبا لأنه يعد طريق حيوي ووحيد لعدد من مراكز الشمال.
طريق الموت في الدقهلية.. يحصد الأرواح ومطالب بسرعة التطوير.. صور
طريق الموت في الدقهلية.. يحصد الأرواح ومطالب بسرعة التطوير.. صور
طريق الموت في الدقهلية.. يحصد الأرواح ومطالب بسرعة التطوير.. صور
طريق الموت في الدقهلية.. يحصد الأرواح ومطالب بسرعة التطوير.. صور
طريق الموت في الدقهلية.. يحصد الأرواح ومطالب بسرعة التطوير.. صور

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