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محافظات

بني سويف تنظم ملتقى التعليم الفني من أجل التوظيف

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:30 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
محمد عبد الحليم
نظمت محافظة بني سويف "ملتقى التعليم الفني من أجل التوظيف" ،والذي تم تنظيمه ضمن الخطة المتكاملة التي يتبناها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر لدعم قطاع التعليم الفني بهدف تخريج أيدي عامل وكوادر علمية تطبيقية مواكبة لسوق العمل المحلي والخارجي، وذلك في اطار جهود الدولة في مواجهة البطالة، ودعم القطاع الإنتاجي وتوفير مزيد من فرص عمل للشباب.

وشهد الملتقى حضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد،ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم،والدكتور على مسعود المستشار الاقتصادي للمحافظة عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة، والدكتور منتصر جبر رئيس الإتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف،ولمياء جلال مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة،والدكتورعلاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ،ومسؤولى وممثلي الاستثمار والمناطق الصناعية والقوى العاملة وجمعيات مستثمري منطقة بياض العرب وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع واتحاد العمال ، وعدد من التنفيذيين وأعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي ووحدة التنمية الاقتصادية،ومديري مدارس التعليم المزدوج،والإدارات النوعية بمديرية التربية والتعليم.

وخلال الملتقى تم استعراض خطة قطاع التعليم الفني وبرامجه فى إطار رؤية الدولة 2030 لتوفير خريج ذي مهارة عالية مطلوبة لسوق العمل ومواكبة للتطور التكنولوجي،وذلك من خلال محورين أساسين الأول وهو نظام التعليم والتدريب المزدوج المعتمد على الجمع بين الدراسة الفنية النظرية بالمدرسة والتدريب العملى داخل المصانع مع استمرار التدريب أيام العطلات الصيفية ونصف العام.

والمحور الثاني عن طريق تيسير انتقال خريجي المدارس الفنية وحملة الدبلومات إلى سوق العمل والذي تنفذه المحافظة "ممثلة في مكتب الاستثمار"بالتعاون مع الجهات المانحة لقطاع التعليم الفني،عن طريق تنفيذ برنامج دعم قدرات التعليم الفنى الممول من الاتحاد الاوربى TVET،وبرنامج تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية WISE، وبرنامج دعم التشغيل الممول من الوكالة الألمانية GIZ.

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