أنا ملتزم بالصلاة ولكنني مقيم على ذنب فهل يقبل الله دعائي؟

ورد سؤال للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه (أنا شاب ملتزم بالصلاة ولكني مقيم على ذنب، فهل يقبل الله دعائي؟).





وأجاب ممدوح، خلال فتوى مسجله له، قائلاً: الله كريم لعل صلاتك تنهاك يوماً، موضحاً أن الصلاة الركن الأعظم في الإسلام وهى الصلة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، وكلما كان الإنسان مدركا قيمتها ومواظبا عليها كان ذلك أقرب له عند الله وأصلح لحاله.



