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شاب وفتاة: مؤتمرات الشباب تم تطبيقها خارج مصر كونها مادة غنية للكثير من الأفكار ..فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:40 م
صدى البلد
محمود محسن
روى شاب وفتاة تجربتهما مع المؤتمرات الوطنية للشباب مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع اهتماما كبيرا للشباب فكان عام 2016 هو عام الشباب المصرى وتم عمل مشروعات استهدفت الشباب كبنك المعرفة وبرنامج الشباب للتأهيل وضعهن على بداية الطريق "ابدع انطلق" وفتحت الباب للمناقشات بين الشباب والدولة .

وأضافا خلال كلمتهما بالمؤتمر السابع للشباب أن تلك التجربة الناجحة تم تطبيقها خارج مصر كونها مادة غنية للكثير من الأفكار بصورة عالية من التنظيم.

وتابعا: أن كل نسخة من نسخ المؤتمر وكذا سير الجلسات تتم بمجهود كبير في وقت قياسي وهناك الكثير من التوصيات التى اخرجتها المؤتمرات كالأكاديمية العلمية للتدريب.

واشارا: إلى أنهما يتمنيان أن يكون هناك منتدى شباب عالمي لضم شباب العالم ومن هنا من احد منصات المؤتمرات الوطنية ندعو كل شباب مصر للمشاركة بمؤتمرات الشباب ووضع بصمته.

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