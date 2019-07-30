بالأرقام.. القيمة السوقية لنجم برشلونة تنخفض 50 مليون يورو في 6 شهور.. اعرف السبب

انخفضت القيمة السوقية للاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة بشكل كبير، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية فى تقريرها صباح اليوم الثلاثاء، واعتمدت فى الأرقام المذكورة على موقع ترانسفير ماركت العالمي.



وأكدت الصحيفة أن القيمة السوقية للنجم البرازيلى فى مطلع العام الجارى كانت تبلغ 140 مليون يورو، وانخفضت في الستة أشهر الأخيرة لتصبح 90 مليون يورو فقط، ليصبح أكثر لاعب انخفضت قيمته السوقية في عام 2019.



وتراجع مستوى كوتينيو بشكل كبير في الموسم الماضي، وتلقى العديد من الانتقادات ما دفع بعض من جماهير النادى للمطالبة برحيله عن الفريق الكتالونى هذا الصيف، وحتى الآن ما زال مستقبله مجهولًا مع برشلونة.



انخفاض قيمة الجناح البرازيلي كوتينيو 50 مليون يورو في ظرف 6 أشهر فقط، بمعدل 35%، يعنى أن اللاعب يعيش أصعب فتراته الكروية ويبرهن على الحالة الصعبة التى يعيشها اللاعب منذ التحاقه بصفوف البلوجرانا.