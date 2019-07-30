شحنة من الأمل والإيجابية.. السيسي: كل التحية والتقدير والعرفان لشعب مصر.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المؤتمرات الوطنية للشباب تعطي شحنة من الأمل والإيجابية.



وأضاف "السيسي"، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «كل التحية والاحترام والتقدير والاعتزاز والعرفان لشعب مصر العظيم».



وأشار: «كل التحية للمصريين لكل ما تحقق خلال الـ5 سنوات الماضية».



يشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 31 يوليو، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذىي يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

