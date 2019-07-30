الرئيس السيسي: بكم يا شباب بلادي تحيا مصر.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشباب المصري، قائلا: "بكم يا شباب مصر يا شباب بلادي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".



وأضاف السيسي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 31 يوليو، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذي يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

