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اقتصاد

7 ملايين جنيه قرضا تمويليا لـ3500 مشروع متناهي الصغر بالصعيد قريبا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:22 م
مشروعات متناهية الصغر
مشروعات متناهية الصغر
محمد يحيي
وقعت الهيئة القومية للبريد وإحدى شركات التمويل متناهي الصغر " تمويلي" بروتوكول تعاون لفتح منافذ لخدمات تقديم القروض متناهية الصغر للشباب بفروع البريد علي مستوي الجمهورية، ضمن الخطط التنموية للحكومة لتوفير فرص العمل و تشجيع ريادة الأعمال.

أعلن عمرو أبو العزم، العضو المنتدب لـ"تمويلي" في تصريحات له، عن أن المرحلة الأولي من تنفيذ البروتوكول تشمل افتتاح 7 فروع بمحافظات " المنيا، سوهاج، بني سويف، قنا" خلال اكتوبر المقبل، لتعمل جنبا إلي جنب مع 14 فرعا قائما بتلك المدن.

أوضح أن هناك مستهدفات للوصول لـ35 فرعا علي مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة، إذ ان زيادة رأسمال الشركة لـ75 مليون جنيه لمواكبة عمليات التوسع.

من جانبه قال احمد خورشيد، الرئيس التنفيذي للشركة أنه تم تخصيص 7 ملايين جنيه لتمويل 3500 عميل جديد علي مستوي الـ7 فروع الجديدة، موضحا أن هناك تركيزا علي دعم المشروعات متناهية الصغر بمنطقة الصعيد لرفع معدلات التنمية هناك.

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