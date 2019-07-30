الرئيس السيسي: مؤتمرات الشباب تعطي شحنة كبيرة من الإيجابيات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة: إن المؤتمرات تعطي شحنة كبيرة من الإيجابيات، موجها الشكر إلى كافة الحضور قائلا: "كل التحية والتقدير وكل الاعتزاز لكل ما تحقق خلال الخمس أعوام الماضية".



وتابع: "ما يفعله المصريون وما يتم فعله خلال الفترة القادمة هو سبب تقدم الدولة المصرية كل الاحترام والتقدير لشعب بلادي".



يشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري.



ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.



وتبدأ فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.