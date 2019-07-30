نيوتن الأزهر.. طالب مصري يفوز بذهبية العالم في معرض الابتكارات بـ كوريا.. صور

شارك الطالب الأزهري، أحمد عبدالله عبد اللطيف عبد الرحمن السيد وشهرته أحمد نيوتن، يدرس بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، وشقيقته مي عبد الله عبد اللطيف عبد الرحمن السيد، في معرض كوريا الدولي للمخترعات والذي ينظمه منظمة الوايبو WIPO المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية بالأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة المخترعات الكوريات.



وفاز الملقب بنيوتن الأزهر، بالميدالية الذهبية، في مجال الطاقة بابتكار يحمل اسم "طاقة ذكية من الموجات الصوتية" وهو عبارة عن تطوير توليد الطاقة الكهربية من طاقة الموجات الصوتية وكانت نتيجة ما وصل إليه الكوريون أنفسهم ٤ فولت وميكرو امبير ونظرا لانخفاض هذه القيمة استحدثوا جهاز SONEA يستخدمه الشعب الكوري لتوليد الطاقة الكهربية من طاقة الموجات الصوتية، وبعد عرض هذا الإبتكار عليهم في المسابقة وتطوير هذه التقنية وصار ما يخرج من المصدر الاولي 90 أمبير 110فولت كمصدر اولي وجدوا فارقا كبيرا بين فكرة الابتكار وبين ما هو موجود فعليا بين أيديهم لأنهم لم يزيدوا بإمكانياتهم عن 4 فولت.



وقال أحمد نيوتن، لـ"صدى البلد"، إن نتيجة المسابقة توصلت إلى منحه الميدالية الذهبية لابتكاره الذي أبره المشاركين، منوها أنه بعد انتهاء المنافسة تم تنظيم دورة تدريبية للمشاركين مدتها ثلاثة أيام من الامم المتحدة علي حقوق الملكيه الفكرية وكيفية حماية المخترع لملكيته الفكرية وحمايتها من الإنخداع في براءات الإختراع والنصب باسم هذه البراءات وكذلك كيفية تسويق الإبتكارات.



وتابع: الإبتكار الذي فاز بالمسابقة يمكن السيارات بالسير بالكهرباء بدلا من محطات شحن الكهرباء، حيث يوجد به شرائح مصممة خصيصا داخل السيارة تقوم بهذه المهمة.



وأشار إلى أن الوفد المصري كان مشارك ب ٣ اختراعات حصل اختراعه علي الميدالية الذهبية علي مستوي العالم وزميلته بالوفد نعمه شحاته ثابت حصلت علي الميدالية البرونزيه علي مستوي العالم وكان اختراعها عبارة نوع من الاقمشة الطبية المعالج لحروق الجلد بيعالج الجلد وبيرجع الجلد المحروق الي حالته وشكله الطبيعي، أما الاختراع الثالث فكان لأختين توأم هما هدير ورانيا وكان اختراعهما في مجال الطاقه عبارة عن شريحة تشحن الموبايل من حرارة جسم الانسان ولكن لم يحالفهما الحظ.