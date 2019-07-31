شتائم وتنمر وانتقادات.. الجمهور يرفض العلاقات الغرامية بين النجوم.. ليوناردو دي كابريو وصديقه الأبرز عالمياً.. وعمرو دياب ودينا الشربيني الأشهر عربياً

فارق العمر بين دينا الشربيني وعمرو دياب أكثر من 20 عاماً

حبيبة دي كابريو : الناس مليئة بالغضب





الحب ليس أمرًا اختياريًا فهو أحساس يسكن قلب الانسان لا إردايا وينجذب للطرف الاخر ، وقد يلغي عقله في سبيل الارتباط لشدة تعلقه بحبيبه ،





الجميع يعلم ذلك ولكن عند الحكم على العلاقات الغرامية بين المشاهير تنقلب الموازين ويهاجموهم لعدم تقبلهم الاختلافات فيما بينهم.





هناك نجوم تصدوا لهذه الحملات اما بالتجاهل او بتوجيه رسائل للجماهير يطالبونهم فيها باحترام حياتهم الشخصية، اخرهم كاميلا مورون ، صديقة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، التي قررت الرد على الكارهين ومنتقدي علاقتها بالممثل العالمي بسبب فارق العمر بينهما حيث تصغره بـ ٢٢ عاما.





ونشرت كاميلا فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بخاصية ستوري، قالت فيه : قرأت بعض تعليقاتكم عبر إنستجرام.. يا إلهي الناس تحقد وغاضبة من ناس لا تعلم عنهم شيئا".





وأكلمت كلماتها، قائلة: "أتمنى في هذا اليوم أن تتعلموا كيف تكرهون أقل وأن تحل مكان هذه الكراهية الأوقات والأشياء التي يحبها الناس لأنه بدون كراهية يكون الشعور أجمل".





وكانت كاميلا مورون قد ظهرت برفقة ليوناردو دي كابريو خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد once upon a time in hollywood، في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي الدولي.





جاستين بيبر الذي لم يتقبل جمهوره الغفير حتى كتابة هذه السطور زواجه من عارضة الازياء الامريكية هايلي بالدوين لانهما يروا ان الممثلة والمغنية الامريكية سيلينا جوميز، حبيبته السابقة، الاحق بأن تجمل لقب عائلة بيبر وليس هايلي.





وقالت هايلي إنها تشعر بحالة نفسية سيئة من مشاعر الكراهية التي يحملها الملايين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





واضافت "هايلي"، وفقًا لما جاء في موقع Et ، إنها منذ ارتباطها بجاستين بيبر وإعلان زواجهما وهي تتلقى شتائم وسباب، لافتة إلى أن البعض يراها سبب انتهاء قصة الحب بين بيبر وسيلينا جوميز اللذين ارتبطا لأكثر من خمسة أعوام.





وعند إصابة سيلينا بانهيار عصبي حاد جراء ذلك الخبر، حمل الجمهور جاستين بيبر مسئولية تدهور حالتها النفسية.





يذكر أن جاستين بيبر تزوج من هايلي بالدوين في إحدى محاكم ولاية نيويورك، ومن المقرر إقامة حفل زفافهما قريبا.





ولم يسلم النجوم المصريين من هذه الموجة، فقد تعرض النجم الكبير عمرو دياب للانتقادات بسبب ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني التي لم تسلم من السخرية والتمر من شكلها في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثانية، ولم يتقبل البعض الامر بسبب فارق العمر بينهما الذى يصل الى 20 عامًا خلاف ذلك ظن البعض ان دينا سبب انفصال الهضبة عن زوجته السابقة السعودية زينة عاشور، ام اولاده عبد الله ، كنزي وجنا.



