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إجراءات صرف جهاز تعويضي من التأمين الصحي .. خدمات

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:14 م
أجهزة تعويضية
أجهزة تعويضية
عبدالصمد ماهر
في إطار حرص "صدى البلد"، على تقديم خدمة خبرية وخدمية مميزة لمتابعيه، ننشر مجموعة من الخدمات الحكومية التي يحتاج إليها المواطن بشكل مستمر، من بين تلك الخدمات، إجراءات صرف "جهاز تعويضى" من التأمين الصحى.

المستنــدات:
- نموذج ت ص 129 تقرير من الأخصائى أو الاستشارى بالعيادة التابع لها المريض، موضحًا به الجهاز التعويضى المطلوب.
- نموذج ت ص 109 من الاستشاري المتخصص.

الإجــراءات:
- يمكن للمريض التوجه مباشرة لعيادات "ناصر – المقطم – مصر الجديدة – حلوان" من العيادة التابع لها مباشرة بنموذج ت ص 109 لصرف الجهاز التعويضى "24 نوع من الأجهزة المتفق عليها وهى الأكثر شيوعًا".

- فى حالة طلب الأجهزة التى تحتاج لقياسات محددة يتم عرض المريض على الاستشارى المتخصص بعيادة ناصر حيث يتم تحرير نموذج ت ص 109.

- يتوجه المريض للمصنع المتعاقد معه حيث تصنيع الجهاز التعويضى واستلامه.

- فى حالة التحويل من فروع اخرى غير فرع القاهرة يتم التوجه الى ادارة الشئون الطبية بفرع القاهرة.

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