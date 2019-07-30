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بث مباشر.. جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب بحضور السيسي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:59 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة ننقل لكم بثا مباشرا لفعاليات جلسة " نموذج محاكاة الدولة المصرية"، على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.

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