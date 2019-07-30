بعد استنزافها 37% من موارد الأسرة.. هل يصدر البرلمان قانونا لمنع الدروس الخصوصية؟.. نائب يجيب

عبر النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، عن استيائه من ارتفاع نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية، والتي وصلت إلى 37% من مصروفات الأسرة، وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، أمس الإثنين.



وقال "كمال الدين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن ظاهرة الدروس الخصوصية ثقافة شعبية من الصعب إزالتها من خلال قانون، لكن يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقليل نسبتها.



وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، ضرورة القضاء على مراكز الدروس الخصوصية، كجزء من حل هذه الأزمة التي باتت تستنزف معظم موارد الأسرة.



وأشار النائب مصطفى كمال الدين حسين إلى أهمية وجود منظومة تعليمية متكاملة، نقدر من خلالها نقضي على منظومة الدروس الخصوصية، مضيفًا بأنه من غير المعقول ألا يذهب المدرس ولا الطالب للمدارس من أجل الدروس الخصوصية.