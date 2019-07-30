أشرف سنجر: مصر تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو التنمية.. فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن افتتاح المؤتمر الوطني للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة دليل على مدى اهتمام الرئيس السيسي بالشباب وأفكارهم.



وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو التنمية والتطوير طبقا للمعايير العالمية.



وأشار إلى أن جميع الدول حاليا تسعى إلي الانتقال من العاصمة القديمة إلى عاصمة جديدة تكون بنية جديدة تساعد علي دفع الشباب نحو التنمية.



وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن الرئيس السيسي استطاع أن ينفذ مشروعات الدولة المصرية علي أرض الواقع، لافتا إلى أن الرئيس كان صائبا ومحقا في قراراته على عكس دول الجوار التي أخذت طرقا خائطة نحو التنمية.

