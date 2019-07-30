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رياضة

3 حكام مصريين يشاركون فى كورس الاتحاد الدولى لكرة القدم.. تعرف عيهم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:43 م
حكام مصريين
حكام مصريين
يسري غازي
يشارك 3 حكام مصريين فى كورس الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا للإعداد البدني للمتخصصين الذى يبدأ يوم ٢٤ حتى ٣٠ أغسطس فى رواندا.

ويشارك خلال كورس الفيفا الثلاثى سيد مراد وأحمد أبو العلا وطارق سامي ممثلين عن مصر فى رواندا تحت إشراف عصام عبد الفتاح باعتباره المسؤول عن تطوير حكام قارة أفريقيا.

وعلم صدى البلد، أنه جرى اختيار أحمد ابو العلا من قِبل الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف كمعد فني لكونه شارك معهم في العديد من الكورسات وذلك نتيجة تقييم في حضوره السابق.

وقال مصدر أن الفيفا طلب ترشيح معد بدني وفني من الاتحاد المصري وتم ترشيح سيد مراد للإعداد الفني وطارق سامي للإعداد البدني لافتا إلى أن ترشيح الثنائي جاء من قبل عصام عبد الفتاح عندما كان يتولي مهام قيادة اللجنة الرئيسية للحكام.

وأشار إلى أن طارق سامي لم يتمكن من حضور كورس المبتدئين فى رواندا الذى يشارك خلاله الثلاثى بوسي سعيد ومحمد أبو خاطر ومحمد حسن لحصوله علي درجة الدكتوراه في التربية الرياضية منوها إلى أنها تمنحه الحق في تخطي كورس المبتدئين.

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