مجنون كاليفورنيا الأمريكية.. ضربهم بالنار ثم سألهم هل أنتم بخير؟

كشف الزوجان الذين تعرضا للإصابة في حادث إطلاق النار، الذي وقع في مهرجان الثوم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأحد الماضي، أن منفذ الهجوم حاول الاطمئنان عليهم عقب إطلاق النار، بتوجيه تساؤل إليهم: "هل أنتوا بخير؟".



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أصدقاء الزوجين فرانسسيكو أجويلرا، وزوجته ويندي تونير، اللذان أصيبا في الهجوم، أن منفذ الهجوم فتح النيران عليهم عقب تسلله إلى مهرجان الثوم في ولاية كاليفورينا الأمريكية، وأصيبت ويندي في قدمها، وأصيب زوجها بثلاث رصاصات في القدم والكتف والشريان الفخدي.



وأضافوا أن منفذ الهجوم توجه إليهم، حيث تظاهرا أنهم لقوا مصرعهم، عقب إطلاق النيران عليهم وقال لهم: "هل كل شيء بخير؟".



وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون في حادث إطلاق نار على مهرجان جلروي للثوم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومن بين الضحايا طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.



وأعلنت السلطات الأمريكية وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز التعرف على شخصية منفذ الهجوم، وهو يدعى سانتيانو ويليام يبلغ من العمر 19 عاما، فيما لم تكشف عن سبب ارتكابه هذه الجريمة.