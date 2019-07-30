ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجنون كاليفورنيا الأمريكية.. ضربهم بالنار ثم سألهم هل أنتم بخير؟

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:42 م
الزوجان المصيبان
الزوجان المصيبان
شريف سيد
كشف الزوجان الذين تعرضا للإصابة في حادث إطلاق النار، الذي وقع في مهرجان الثوم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأحد الماضي، أن منفذ الهجوم حاول الاطمئنان عليهم عقب إطلاق النار، بتوجيه تساؤل إليهم: "هل أنتوا بخير؟".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أصدقاء الزوجين فرانسسيكو أجويلرا، وزوجته ويندي تونير، اللذان أصيبا في الهجوم، أن منفذ الهجوم فتح النيران عليهم عقب تسلله إلى مهرجان الثوم في ولاية كاليفورينا الأمريكية، وأصيبت ويندي في قدمها، وأصيب زوجها بثلاث رصاصات في القدم والكتف والشريان الفخدي.

وأضافوا أن منفذ الهجوم توجه إليهم، حيث تظاهرا أنهم لقوا مصرعهم، عقب إطلاق النيران عليهم وقال لهم: "هل كل شيء بخير؟".

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون في حادث إطلاق نار على مهرجان جلروي للثوم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومن بين الضحايا طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وأعلنت السلطات الأمريكية وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز التعرف على شخصية منفذ الهجوم، وهو يدعى سانتيانو ويليام يبلغ من العمر 19 عاما، فيما لم تكشف عن سبب ارتكابه هذه الجريمة.

ترشيحاتنا

محمود متولي فى أول حوار بعد الانضمام للأهلي: حققت حلمي وهدفي حصد البطولات وهؤلاء مثلى الأعلى

أصل الحكاية.. كيف انتصر بيراميدز على الزمالك فى صفقة جون أنطوى

مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

دبحتها خفت تفضحني.. المتهم بقتل عروسه بالمنوفية يخرج عن صمته

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن صفقة بيع أبو جبل للزمالك

البيئة: ظهور أفعى التجمع "الطريشة" ليس له علاقة بقتل الكلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق صبري يحترف رياضة الكاراتيه .. صور

مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

كباريه البسفور وكونياك أوتار.. إعلانات المزاج عند المصريين زمان | نوستالجيا