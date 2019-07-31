أليسون بيكر: الفوز مع ليفربول بكل البطولات هدفي الأول

تحدث البرازيلى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزى عقب عودته إلى تدريبات ليفربول أمس الثلاثاء فى معسكر الفريق بإيفيان عن رغبته فى تحقيق أكثر من بطولة مع الفريق الموسم المقبل، خصوصا وأنه نجح فى فى الحصول على القفاز الذهبى فى الموسم المنقضى من الدورى الانجليزى، والتتويج ببطولة دورى أبطال أوروبا مع الريدز وساعد منتخب البرازيل فى تحقيق لقب كوبا أمريكا الغائب عن السليساو منذ 2007.





وقال أليسون عقب العودة للفريق لموقع ليفربول: "سعيد للغاية بالعودة. قضيت عطلة رائعة مع عائلي وأسرتي وأصدقائي، لكني كنت افتقد الملعب والرفاق هنا. الآن اتطلع للعودة للعمل مجدداً".





"كفريق واحد نحن متحمسون، لكن علينا أن نبقي أقدامنا على الأرض كما فعلنا الموسم الماضي. نريد أن نحاول الفوز بكل شيء هذا الموسم. نحن بحاجة للعمل. مستوى كرة القدم متشابه ومرتفع في كل ناد، لذلك نحن بحاجة للعمل لتحقيق المزيد".





وتابع الحارس العملاق: "الفوز بلقب كوبا أمريكا لقب خاص كما هو الحال مع دوري الأبطال. كان لقباً مهماً بالنسبة لي ولأمة البرازيل. الفوز بلقبين كبيرين خلال الموسم كان رائعاً بالنسبة لي. أتمنى الفوز بألقاب أكثر هذا الموسم. هدفي الأول هو الفوز مع الفريق ودائماً الفريق، عقب ذلك تأتي الجوائز الفردية".





واختتم حديثه: "أشعر بدفء المشاعر مع الناس هنا. كان الموسم الماضي مميزاً بالنسبة للجميع وللجماهير وعائلتي والفريق، لهذا أتطلع إلى ما يمكننا القيام به الموسم المقبل. سنعمل جاهدين الآن على الاستعداد سريعاً للمواجهات المقبلة".



