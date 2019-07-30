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فن

محمد القماح : عائلتي دعمتني خلال فترة مرضي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:33 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكد الفنان محمد القماح في تصريح خاص أن عائلته دعمته خلال وعكته الصحية الأخيرة، موضحًا أن حالته في تحسن بعد العلاج والمسكنات .

وأكد قماح أنه يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد نهاية العام الحالي، لافتا الى أنه بدأ تحضيره منذ فترة.

وأوضح أن حالته الصحية مستقرة وذلك عقب إعلان إصابته بالتهاب العصب الخامس.

وقال محمد قماح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "أنا بخير وبدأت العلاج كما اعتمدت على المسكنات من أجل تخفيف الألم وحالتي الصحية لا تستدعي القلق".

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