محلل سياسي: العاصمة الإدارية أكبر شاهد على الإنجازات التي تحققها الدولة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، المحلل السياسي، إن العاصمة الإدارية أكبر شاهد على الإنجازات التي تحققها الدولة.



وأضاف "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رؤية الإنجازات على أرض الواقع غير ما يتم سماعه.



وأوضح أن فكرة جبر الخواطر ثابتة لدي الرئيس السيسي لأي شخص، وهذا يظهر في كافة مواقف الرئيس السيسي سواء المحلية أو العالمية.



وأشار المحلل السياسي، إلي أنه ليس هناك أي قيادة قادرة على تحقيق الإنجازات التي تم تحقيها ففي مصر خلال الفترة الماضية.

