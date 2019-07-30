"مصالحات الأزهر" تكثِّف حملاتها التوعوية ضد الثأر في محافظات الصعيد

عقدت اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف، اجتماعها الشهري الثاني بمجمع البحوث الإسلامية ؛ وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات التي تمت في الجلسة السابقة، وما يتعلق بنظام عمل اللجنة الجديد.



ووجهت اللجنة بتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات، ودراسة ما استجد من أحداث ومشكلات على الساحة في هذه الأيام، ومتابعتها من خلال اللجان الفرعية بالمحافظات، مستعرضة الجهود المبذولة في الفترة الماضية ومتابعة ما تم إنجازه، وأهم الملاحظات التي يمكن تلافيها فيما هو قادم.



وأقرت اللجنة في اجتماعها، تكثيف حملاتها التوعوية في المحافظات التي تعاني من المشكلات الثأرية خاصة المحافظات الساخنة في الصعيد، وتدعيم قوافل التوعية بأساتذة من الشريعة، وعلم النفس وعلم الاجتماع، وتكثيف الزيارات الميدانية للجان المتابعة، والنزول إلى أرض الواقع بالتعاون مع الجهات الأمنية والقيادات الشعبية والمحلية.



حضر الاجتماع الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، والدكتور سعيد عامر أمين اللجنة، والدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، والدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر.