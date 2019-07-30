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مرأة

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:30 م
بفساتين ملفته ..هبة
بفساتين ملفته ..هبة السيسى تتألق فى حفل زفافها
هاجر هانئ
احتفلت هبة السيسى ملكة جمال مصر السابقة منذ أيام بعقد قرانها فى أحد المساجد الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

وظهرت هبة السيسى فى الحفل بإطلالة فخمة ورائعة حملت توقيع مصمم الأزياء هانى البحيرى، حيث ارتدت فستان زفاف مرصعا بحبات الكريستال بالكامل، واتسم التصميم بذيل متوسط غير مبالغ فيه،  ونسقت مع هذه الإطلالة مجوهرات فخمة أما منحها إطلالة أنيقة فى عقد قرانها.

وأقامت هبة السيسى حفلا آخر فى إحدى القرى بالساحل الشمالى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتألقت خلال حفل زفافها بالساحل الشمالى بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانا قصيرا  تميز بالشراشيب المنسدلة باللون الفضى ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اكتفت بأقراط ألماس أنيقة، وانتعلت صندل جذاب متناسقا مع إطلالتها.

واعتمدت هبة السيسى خلال حفل زفافها بالساحل الشمالى على إطلالة أخرى، ارتدت فستانا طويلا تميز بأنه مرصع بالكامل بالحبات اللامعة، وبتصميمه المختلف والمتناسق مع قوامها.
بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد
بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد
بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد
بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد
بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد
بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد
بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد
بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد
بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد
بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

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بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

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