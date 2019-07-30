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فن

داليا مصطفى: هذه عوامل موافقتي على أي عمل درامي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:30 م
صدى البلد
أحمد البهى
كشفت الفنانة داليا مصطفى عن العوامل التى دفعتها لقبول مسلسل " حواديت الشانزليزيه ، والذى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

حيث أكدت " داليا" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن السيناريو الجيد هو العامل الأول و الأساسى الذي يجذبها لأي عمل فني" .

وتابعت قائلة : " ثم يأتى بعد ذلك وجود مخرج يستطيع أن ينفذ هذا السيناريو على الشاشة بالشكل المطلوب بالإضافة إلى فريق العمل" .


جدير بالذكر بأن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة أياد نصار، مي سليم، أنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، أنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريده سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل .

العمل من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن قصه أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

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