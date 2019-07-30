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محافظات

إزالة 11 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة أسوان.. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:44 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
شاذلى عبد الفتاح
قال العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان إنه بناءً على توجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان تم اليوم تنفيذ عدد 2 حملة مكبرة بقرية أبو الريش بحرى وخلف منطقة المدرسة اليابانية، لافتًا بأن أعمال الإزالة شملت تنفيذ 11 قرارا، بجانب تنفيذ 28 حالة إزالة فورية وذلك على مساحة إجمالية بلغت 55 ألف متر مربع بقرية الأعقاب التابعة لقرية أبو الريش بحرى، بالإضافة إلى إزالة تعديات عبارة عن مبانى فى المهد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 150 مترا مربعا وذلك خلف المدرسة اليابانية 

وأشار أيمن رضا إلى أن هذه الحملات المكبرة شاركت فيها قوات أمنية بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، بجانب رؤساء حى جنوب والوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بهما مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال حملات الموجة الثالثة عشر والتى تستهدف إزالة جميع أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة.

وكان محافظ أسوان قد أعطى تعليماته للأجهزة المعنية بالاستمرار فى تكاتف كافة الجهود لمواصلة أعمال مواجهة التعديات بكافة أنواعها سواء أكانت على أراضى زراعية أو بناء لاسترداد حق الشعب على الوجه الأكمل، مشددًا على بذل قصارى الجهود والتعامل بروح الفريق الواحد للإزالة الفورية لأى تعديات والتصدى الكامل لها وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة تجاه أى مخالفات أولًا بأول.
إزالة 11 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة أسوان.. صور
إزالة 11 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة أسوان.. صور
إزالة 11 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة أسوان.. صور
إزالة 11 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة أسوان.. صور
إزالة 11 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة أسوان.. صور

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