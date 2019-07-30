سيف الدرع نجم منتخب شباب اليد: توقعنا تحقيق الإنجاز.. وهدفنا كأس العالم 2021

سيف محمد الدرع .. هو واحد من أفضل لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد للشباب، وأحد المساهمين في تحقيق الإنجاز التاريخي للفراعنة الصغار في المونديال الأخير بتحقيق البرونزية، يلعب في مركز قلب الدفاع، ويلعب في نادي هليوبوليس، أخوه هو يحيي الدرع لاعب المنتخب المصري ونادي الزمالك في كرة اليد.
صدى البلد حاور سيف الدرع عن بطولة كأس العالم للشباب والإنجاز المصري فيها، وعن مستقبله واستعدادات المنتخب للبطولات القادمة من خلال هذه السطور.
أما بالنسبة للإعلام، الآن يهتمون بنا وبكل أخبارنا، لكن قبل البطولة ومع بدايتها محدش كان سامع عننا، الإعلام بدأ يهتم بنا عندما حققنا الانتصارات في البطولة وهذا هو الوضع الطبيعي في مصر، فالاهتمام كله منصب تجاه كرة القدم، ولكن بكل صراحة عندما حققنا هذا الإنجاز فإن الاهتمام منصب علينا بشكل كامل وهذا شيء أسعدنا للغاية.
صدى البلد حاور سيف الدرع عن بطولة كأس العالم للشباب والإنجاز المصري فيها، وعن مستقبله واستعدادات المنتخب للبطولات القادمة من خلال هذه السطور.
- هل توقعتم تحقيق هذا الإنجاز قبل البطولة؟
- ماذا كان شعوركم بعد تحقيق البرونزية للمرة الثانية في بطولات العالم؟
- لدينا بطولة كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021 على أرضنا.. ما هدف المنتخب المصري في البطولة؟ وماذا تتوقع للفراعنة في المونديال؟
- هل نال منتخب الشباب الدعم الكافي قبل البطولة سواء من اتحاد كرة اليد ومن وسائل الإعلام هنا؟
أما بالنسبة للإعلام، الآن يهتمون بنا وبكل أخبارنا، لكن قبل البطولة ومع بدايتها محدش كان سامع عننا، الإعلام بدأ يهتم بنا عندما حققنا الانتصارات في البطولة وهذا هو الوضع الطبيعي في مصر، فالاهتمام كله منصب تجاه كرة القدم، ولكن بكل صراحة عندما حققنا هذا الإنجاز فإن الاهتمام منصب علينا بشكل كامل وهذا شيء أسعدنا للغاية.
- هل تلقيت عروضًا بعد البطولة سواء في مصر أو في الخارج؟
- نحن نعرف أن يحيي الدرع لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك هو أخوك، هل من الممكن أن نراكما معًا في نادي الزمالك؟
- ما سر اختياركما لرياضة كرة اليد؟
- رأيناكم بشكل رائع اتصف بالروح والقوة والحماس واللعب على قلب رجل واحد، ما هو الدور الذي قام به طارق محروس معكم لتصلوا لذلك الأداء في البطولة؟
- هل تفضل المدير الفني الوطني على نظيره الأجنبي، ومن رأيك هل ترى أنه حان الوقت لتذهب الفرصة للكفاءات الوطنية في منتخبات الكبار؟