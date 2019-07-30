سيف الدرع نجم منتخب شباب اليد: توقعنا تحقيق الإنجاز.. وهدفنا كأس العالم 2021

هل توقعتم تحقيق هذا الإنجاز قبل البطولة؟

ماذا كان شعوركم بعد تحقيق البرونزية للمرة الثانية في بطولات العالم؟

لدينا بطولة كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021 على أرضنا.. ما هدف المنتخب المصري في البطولة؟ وماذا تتوقع للفراعنة في المونديال؟

هل نال منتخب الشباب الدعم الكافي قبل البطولة سواء من اتحاد كرة اليد ومن وسائل الإعلام هنا؟



أما بالنسبة للإعلام، الآن يهتمون بنا وبكل أخبارنا، لكن قبل البطولة ومع بدايتها محدش كان سامع عننا، الإعلام بدأ يهتم بنا عندما حققنا الانتصارات في البطولة وهذا هو الوضع الطبيعي في مصر، فالاهتمام كله منصب تجاه كرة القدم، ولكن بكل صراحة عندما حققنا هذا الإنجاز فإن الاهتمام منصب علينا بشكل كامل وهذا شيء أسعدنا للغاية.



هل تلقيت عروضًا بعد البطولة سواء في مصر أو في الخارج؟ لدي أكثر من عرض سواء هنا في مصر أو من أندية في الخارج، لكن ملف العروض لن نفتحه في هذا الوقت ، لأننا نركز على بطولة دورة الألعاب الإفريقية، لذا فتركيزنا ليس في العروض، ولكن قبل البطولة كان لدي عرضان من ناديي الأهلي والزمالك وأعتقد أن اهتمام الناديين صار أكبر بعد البطولة، لكني وقعت مع نادي هليوبليس لمدة عامين، وسنرى ماذا سيحدث.





نحن نعرف أن يحيي الدرع لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك هو أخوك، هل من الممكن أن نراكما معًا في نادي الزمالك؟ يحيي الدرع هو أخي الكبير ومثلي الأعلى، وهو واحد من الذين علموني كرة اليد منذ الصغر، وبالنسبة للعب في نادي الزمالك أو في النادي الأهلي أو حتى بالخارج فكل تلك الأمور واردة، لم نخطط للخطوة القادمة في حياتنا لكننا سنرى ونبحث ذلك الأمر في الفترة القادمة.



ما سر اختياركما لرياضة كرة اليد؟ أخي اختار ممارسة هذه اللعبة وأنا مشيت وراه، هو أكبر مني بثلاث سنوات ووجدته يمارس تلك الرياضة، فمارستها أنا أيضًا.



رأيناكم بشكل رائع اتصف بالروح والقوة والحماس واللعب على قلب رجل واحد، ما هو الدور الذي قام به طارق محروس معكم لتصلوا لذلك الأداء في البطولة؟ كابتن طارق نجح في القيام بتوليفة رائعة لقوام المنتخب، تولى تدريب المنتخب منذ عامين، جعل الفريق يحب بعضه، لا فرق بين اللاعبين، أدار المنتخب بشكل رائع، أقام لنا تدريبات جيدة للغاية، كل مركز في الملعب يوجد فيه لاعبين يكملان بعضهما الآخر، كل لاعب مختلف عن الآخر وهذا كان السر وراء أدائنا الرائع في البطولة.



هل تفضل المدير الفني الوطني على نظيره الأجنبي، ومن رأيك هل ترى أنه حان الوقت لتذهب الفرصة للكفاءات الوطنية في منتخبات الكبار؟ هناك العديد من المدربين المصريين على أعلى مستوى لكن المدربين الأجانب وخاصة الأوروبيين يتعاملون باحترافية شديدة، يقيمك في كل تمرين ويكون معك في الملعب فقط، حياته تكون احترافية أكثر من المدرب المصري، وهذا ليس تقليلًا من المدربين المصريين، وبالطبع كفاءات مثل كابتن طارق جدير بتدريب المنتخب المصري، لكن الآن لدينا روبرتو بارندو وهو واحد من أفضل المدربين في العالم وفاز بدوري أبطال أوروبا فأعتقد أنه الأصلح لقيادة المنتخب في كأس العالم.

أما بالنسبة للإعلام، الآن يهتمون بنا وبكل أخبارنا، لكن قبل البطولة ومع بدايتها محدش كان سامع عننا، الإعلام بدأ يهتم بنا عندما حققنا الانتصارات في البطولة وهذا هو الوضع الطبيعي في مصر، فالاهتمام كله منصب تجاه كرة القدم، ولكن بكل صراحة عندما حققنا هذا الإنجاز فإن الاهتمام منصب علينا بشكل كامل وهذا شيء أسعدنا للغاية.لدي أكثر من عرض سواء هنا في مصر أو من أندية في الخارج، لكن ملف العروض لن نفتحه في هذا الوقت ، لأننا نركز على بطولة دورة الألعاب الإفريقية، لذا فتركيزنا ليس في العروض، ولكن قبل البطولة كان لدي عرضان من ناديي الأهلي والزمالك وأعتقد أن اهتمام الناديين صار أكبر بعد البطولة، لكني وقعت مع نادي هليوبليس لمدة عامين، وسنرى ماذا سيحدث.يحيي الدرع هو أخي الكبير ومثلي الأعلى، وهو واحد من الذين علموني كرة اليد منذ الصغر، وبالنسبة للعب في نادي الزمالك أو في النادي الأهلي أو حتى بالخارج فكل تلك الأمور واردة، لم نخطط للخطوة القادمة في حياتنا لكننا سنرى ونبحث ذلك الأمر في الفترة القادمة.أخي اختار ممارسة هذه اللعبة وأنا مشيت وراه، هو أكبر مني بثلاث سنوات ووجدته يمارس تلك الرياضة، فمارستها أنا أيضًا.كابتن طارق نجح في القيام بتوليفة رائعة لقوام المنتخب، تولى تدريب المنتخب منذ عامين، جعل الفريق يحب بعضه، لا فرق بين اللاعبين، أدار المنتخب بشكل رائع، أقام لنا تدريبات جيدة للغاية، كل مركز في الملعب يوجد فيه لاعبين يكملان بعضهما الآخر، كل لاعب مختلف عن الآخر وهذا كان السر وراء أدائنا الرائع في البطولة.هناك العديد من المدربين المصريين على أعلى مستوى لكن المدربين الأجانب وخاصة الأوروبيين يتعاملون باحترافية شديدة، يقيمك في كل تمرين ويكون معك في الملعب فقط، حياته تكون احترافية أكثر من المدرب المصري، وهذا ليس تقليلًا من المدربين المصريين، وبالطبع كفاءات مثل كابتن طارق جدير بتدريب المنتخب المصري، لكن الآن لدينا روبرتو بارندو وهو واحد من أفضل المدربين في العالم وفاز بدوري أبطال أوروبا فأعتقد أنه الأصلح لقيادة المنتخب في كأس العالم.

سيف محمد الدرع .. هو واحد من أفضل لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد للشباب، وأحد المساهمين في تحقيق الإنجاز التاريخي للفراعنة الصغار في المونديال الأخير بتحقيق البرونزية، يلعب في مركز قلب الدفاع، ويلعب في نادي هليوبوليس، أخوه هو يحيي الدرع لاعب المنتخب المصري ونادي الزمالك في كرة اليد.صدى البلد حاور سيف الدرع عن بطولة كأس العالم للشباب والإنجاز المصري فيها، وعن مستقبله واستعدادات المنتخب للبطولات القادمة من خلال هذه السطور.بدأنا الاستعداد للبطولة منذ عام تقريبًا، كنا نريد الفوز بالدخول في المربع الذهبى والفوز بالبطولة، والحمد لله ربنا وفقنا، ويمكنني القول إننا كنا متوقعين هذا الإنجاز والتأهل للمربع الذهبي.الشعور لا يوصف، إنجاز لنا بتحقيق الميدالية البرونزية، إنجاز لم يتحقق منذ 20 عامًا، إنجاز ليس بالقليل وهو شيء عظيم بالنسبة لنا وسنظل نتذكره طوال حياتنا، نحن الجيل الثالث فقط في مصر الذي يصعد على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للشباب، هذا الإنجاز بمثابة وسام على صدورنا لأننا فعلنا شيئا جيدا لبلدنا.نحن كمنتخب شباب نعمل على أن يتواجد أكبر عدد من لاعبينا في بطولة كأس العالم 2021في مصر، ونحاول قدر استطاعتنا أن نقوم بعمل شيء جيد وندخل الفرحة لبلدنا، والبطولة ستكون على أرضنا الجمهور سيكون في صفنا، نعم سيكون هناك ضغوطات علينا بسبب ذلك الأمر، لكن في نفس الوقت استضافة البطولة سيكون أمرًا مريحًا بالنسبة لنا، الآن عرف العالم كله قيمة المنتخب المصري وقوته، سنتلقي الدعم بكل تأكيد من الدولة ومن الاتحاد حتى نحقق شيئًا جيدًا في البطولة إن شاء الله.اتحاد كرة اليد بقيادة هشام نصر وفر لنا كل شيء، تمارين ومعدات جهاز فني وطبي وإداري، ومحلل فني ومخطط أحمال على أعلى مستوى، كل ذلك كان متوفرا لنا قبل البطولة بشهرين أو ثلاثة شهور، وقبل البطولة بثلاثة أسابيع أقمنا معسكرا خارج مصر، لعبنا مباريات ودية أمام فرق قوية وكبيرة، لعبنا 12 مباراة ودية قبل البطولة وهو شيء لا يحدث أبدًا مع أي منتخب.