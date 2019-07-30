وزيرا السياحة والطيران يتفقدان الصالة الموسمية الخاصة بالحجاج بمطار القاهرة الدولي

قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني اليوم بتفقد صالة الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى جدة والمدينة المنورة لمتابعة إجراءات سفر ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، وذلك فور عودتهما من الغردقة بعد ان شهدا مراسم افتتاح أعمال التطوير بمطار الغردقة الدولى ومبنى الركاب الجديد.



حيث تفقد الوزيران صالة سفر الحجاج واستراحات الركاب والمودعين وكاونترات الجوازات للاطمئنان على سهولة ويسر إنهاء إجراءات السفر.



وحرص الوزيران على لقاء أفواج الحجاج القادمين من محافظات مصر المختلفة، متمنيين لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، راجين من الله أن يتمم لهم المناسك على خير حتى يعودوا إلى أرض الوطن بسلام، كما حرصا على لقاء وعاظ الأزهر الشريف، المتواجدين بركن الفتاوى التابع للأزهر الشريف بصالة سفر الحجاج، الذين أخذوا على عاتقهم تنفيذ خطة الأزهر في توعية حجاج بيت الله قبيل سفرهم.



وأشادت الوزيرة بجهود الفريق يونس المصري وزير الطيران ووزارة الطيران المدني والعاملين في مطار القاهرة الدولي في تنظيم رحلات الطيران ما بين مصر والملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، والخدمات والتسهيلات وتيسير إجراءات السفر والوصول التي تقدم للحجاج المصريين.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة السياحة تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأديتهم للمناسك في الأراضي المقدسة.



وأشارت إلى التنسيق المستمر بين الوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة لإنجاح موسم الحج لهذا العام وخروجه بالشكل اللائق، مشيرة إلى النجاح الذي شهده موسم الحج الماضي.



وأوضحت الوزيرة أن الدور الرقابي للوزارة مستمر خلال كافة مراحل تنفيذ موسم الحج، بدءًا من وضع الضوابط المنظمة لموسم الحج، والتي تم إصدارها بصورة مبكرة في سابقة تعد الأولى من نوعها، مرورًا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، كما أن لجان الوزارة ستواصل متابعة الحجاج طوال الموسم بالمنافذ حتى انتهاء موسم الحج فى مطاري جدة والمدينة لاستقبال الحجاج وتوديعهم، بالإضافة إلى اللجان المتواجدة في مطار القاهرة، وفي نويبع والعقبة للحج البرى لتذليل أية عقبات قد تواجه الحاج المصرى منذ سفره وحتى عودته إلى أرض الوطن بسلام.



وأضافت أن الوزارة تقوم بمتابعة ومراقبة أداء شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، مشيرة الى اللجان التابعة للوزارة والمتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة حجاج السياحة، ومتابعة أية مشكلات قد تطرأ وحلها فور تلقيها.



واطلع الوزيران على الخدمات المقدمة للحجاج قبل سفرهم وأعطى وزير الطيران توجيهاته للمسئولين بالمطار بتقديم كافة التسهيلات وتوفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وتذليل جميع العقبات والصعوبات المتعلقة بسفرهم.



ووجه وزير الطيران بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمطار للوصول إلى أفضل السبل التى تيسر على الحجاج رحلتهم دون مشقة وتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات لهم وتوفير أعلى درجات الرعاية لهم وبخاصة من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضح الفريق يونس المصري أن وزارة الطيران وجميع شركاتها تسخر كافة الإمكانيات والموارد والطاقات والتجهيزات لخدمة وراحة ورعاية الحجيج وتمكينهم من أداء الركن العظيم بيسر وطمأنينة.



وفي ختام الجولة أكد الوزيران على العمل المشترك والتنسيق الكامل بين قطاعى الطيران والسياحة خلال موسوم الحج وتلافى أية مشاكل والعمل على حلها في حينه للخروج بالموسم بالشكل الأمثل واللائق لمصر.



جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠١٩ على إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العُمرة المصرية»، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، يأتي ذلك تنفيذا لمحور الاصلاح المؤسسي ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي اطلقته الوزارة، والذي يتضمن جزءا خاصا عن الحج والعمرة ويهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه من خلال التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر وذلك للتيسير والتسهيل على المواطن المصرى.