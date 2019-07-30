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رياضة

وفود الدول المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف تشيد بمدينة شرم الشيخ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:36 م
بطولة العالم للسباحة
بطولة العالم للسباحة بالزعانف
أ ش أ
أشادت وفود الدول المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في دورتها السادسة عشرة، بمدينة شرم الشيخ التي تستضيف منافسات البطولة، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.

ووجه رؤساء الوفود المشاركة، الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والاتحاد المصري الغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأكد المشاركون أن مدينة شرم الشيخ تعتبر من أجمل المدن التي قاموا بزيارتها؛ لما تتمتع بها من بنية تحتية وإنشائية رياضية تجعل من شرم الشيخ واحدة من أجمل مدن العالم جذبا للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

يذكر أن الدول المشاركة في البطولة للنسخة الحالية هي (مصر- الولايات المتحدة الأمريكية- سلوفاكيا- إيطاليا- كوريا- كرواتيا- اليونان- روسيا- إسبانيا- ألمانيا- ليتوانيا- أستونيا- كولومبيا- تركيا- التشيك- الصين- جيبوتي- المجر- اليابان- سويسرا- أوكرانيا- تايوان- بولندا- تايلاند- الهند- كازاخستان- الأردن- أندونيسيا- المغرب- المكسيك- السودان).

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