مستقبل وطن: منتديات الشباب تساعد على تعظيم القدرات الشبابية وإزالة الفجوة مع الحكومة

أكد عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مؤتمرات الشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لها عدة مكاسب للدولة المصرية على مستويات متنوعة سواء سياسية وسياحية واقتصادية، وتعبر عن وعي القيادة السياسية بأهمية خلق حلقة اتصال مباشر بين الشباب بدون خطوط حمراء لبحث كل المشكلات والآراء من خلال جلسات وورش عمل تشمل كل الموضوعات الرئيسية التي تهم الدولة المصرية.



وكشف سعيد في تصريحات خاصة، عن تقدمه بورقة بحثية عن دور الأحزاب السياسية في دعم النشاط المجتمعي والخدمي بجانب الدولة في مؤتمر الشباب بأسوان وسوف يستكمل جوانبها خلال مشاركته بالمؤتمر السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوها إلى أهمية الدور المدني للأحزاب السياسية لخلق حالة من الوعي للشباب بأهمية المشاركة سواء علي الأرض أو من خلال برنامج اسأل الرئيس مما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب وازالة الفجوة مع الحكومة وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا.



ووصف سعيد، المنتديات بانها متنفسا يعبر فيه الشباب عن تطلعاتهم بكل حرية وشفافية، حيث يجدون رئيس الدولة يستمع لهم ويدون ملاحظاتهم ويكلف الحكومة بتنفيذ ما تخرج منه هذه المؤتمرات من توصيات، كما أنها تفرز لنا نماذج مشرفة من الشباب ليصبحوا شركاء في صنع القرار وهو ماتم بالفعل حيث تعيين أكثر من 7 من شباب برنامج التأهيل الرئاسي plp كنواب محافظين وغيرهم داخل مناصب قيادية بالوزارات لخلق جيل جديد يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.



وأشار عضو الهيئة العليا للحزب، أن مؤتمرات الشباب ليست مجرد شو إعلامي وهو ما جعل دول أوروبية مثل إسبانيا وألمانيا تقلد التجربة المصرية ، كما أن توصيات جميع هذه المنتديات الدورية والتي بدأت في شرم الشيخ 2016 تم تنفيذ أكثر من 90 فالمئة بمتابعة مؤسسة الرئاسة بنفسها كما أن تكريم النماذج المشرفة شحذ الهمم والمنافسة بين شباب الجامعات خاصة في تقديم مقترحاتهم وبرامجهم واخرها برنامج محاكاة الدولة المصرية والذي يتم طرحه خلال المؤتمر السابع.