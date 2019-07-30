مصطفى جمال: الحكومة تبنت خطة تنموية هدفها تحسين الأوضاع

قال مصطفى جمال، ممثل رئيس مجلس الوزراء فى جلسة المحاكاة بمؤتمر الشباب، إن هناك 5 محاور يتم الحديث عليها فى هذه الفقرة، أول هذه المحاور هو الملف الأمني.



وأضاف مصطفى خلال كلمته بافتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العمليات الأرهابية وصلت لـ 200 عملية فى 2014.



وأكد أن المحور الثاني هو المحور السياسي كان يعاني من اضطراب داخلي و حالة من الغياب الإقليمي، وتأزم قضية حوض النيل

المحور الاقتصادي كان مصر تعاني من مشكلات اقتصادية قبل 2014.



وأن معدل النمو الاقتصادي، وصل لـ أقل من 1.08 فى عام 2010 -2011و ارتفع لـ 2.9 فى عام 2013 وارتفعت معدلات البطالة وسجلت 13% فى 2014، وانخفض الاحتياطي النقدي لـ 16.69بعد ما كان 35 مليار دولار فى 2010.



وتابع: ارتفاع العجز الكلي وهو الفارق بين الإيراد والمصروف الخاص بالدولة لـ أكثر من 12.02% فى عام عام 2013-2014 وذلك بسبب الأوضاع التى كانت تعانى منها البلاد.



وأوضح أنه فيما يخص المحور الاجتماعي وصلت أغلب الأسر تحت خط الفقر لـ 27.8، والزيادة السكانية سجلت متوسط 2.4%، ومعدلات الأمية وصلت لـ 24%.



وأكد البنية التحتية كانت سبب فى عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى مصر، وذلك فى 2014، وكشف أن الحكومة تبنت خطة تنموية هدفها هو تحسين الأوضاع السلبية ووضع مصر على أول طريق التنمية.

