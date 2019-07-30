علم الدين : نموذج محاكاة الدولة المصرية يعكس رؤية المستقبل بـ المؤتمر السابع للشباب

قال رامى لبيب علم الدين نائب رئيس حزب مصر 2000 إن المؤتمر الوطني للشباب يحظى بحضور متنوع من الفئات الشابة التي تمثل جميع الأطياف والأعمار والتوجهات السياسية حتى يكون هناك تعدد في الرؤى ووجهات النظر ويكون هناك اتصال واضح ومباشر من خلال المؤتمر الوطني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد رامي في بيان له أن المؤتمر السابع يحظى في هذه المرة باهتمام بالغ حيث إنه يركز بصفة اساسية هذه المرة على الاقتصاد والاستثمار والصناعات، مشيرًا إلى أنه سيتم تداول تلك النقاط داخل ورش العمل للخروج بالتوصيات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج .



وأضاف أن التوصيات التى انتهت إليها هذه المؤتمرات وجدت لنفسها طريق نحو التطبيق خاصة أن القيادة السياسية الحالية حريصة على ان تستفيد مصر من خيرات شبابها وافكارهم وقدراتهم.

