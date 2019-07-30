شن حملات تموينية مكثفة قبل حلول عيد الأضحى في الغربية





ففي هذا الشأن قامت مديرية التموين بالغربية بتشكيل حملات تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومباحث تموين الغربية أسفرت عن تحرير 173 مخالفة تموينية في الفترة من 26-29/7/2019. حيث تم تحرير 51 مخالفة تموينية في مركز ومدينة المحلة الكبرى تمثلت في (42 مخالفة في نتيجة المرور على الأسواق – 9 مخالفات نتيجة المرور على المخابز ). كما تم تحرير 42 مخالة تموينية في مركز ومدينة طنطا تضمنت ( 33 مخالفة نتيجة المرور على الاسواق – 5 مخالفات نتيجة المرور على المخابز – 4 مخالفات نتيجة المرور على محطات الوقود ).



بينما في مركز ومدينة كفر الزيات تم تحرير 4 مخالفات نتيجة المرور على المخابز و11 مخالفة نتيجة المرور على الاسواق. كما تم تحرير 8 مخالفات نتيجة المرور على المخابز في مركز ومدينة سمنود . اما في مركز ومدينة زفتي تم تحرير (5 مخالفات نتيجة المرور على المخابز – 9 مخالفات نتيجة المرور على الأسواق ).



وفى مركز ومدينة السنطة تم تحرير (7 مخالفات نتيجة المرور على المخابز – ومخالفة نتيجة المرور على محطات الوقود ). كما تم تحرير 14 مخالفة نتيجة المرور على المخابز في مركز ومدينة بسيون . أما في مركز ومدينة قطور تم تحرير ( مخالفتين نتيجة المرور على المخابز -3 مخالفات نتيجة المرور على الأسواق).



وأسفرت حملات مديرية التموين أيضًا عن ضبط 13 مخالفة في مجال المخابز و3 أخرى في مجال الأسواق.





ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية على استمراريه هذه الحملات لمتابعة الالتزام بالأسعار المحددة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمواجهة الغش التجاري والتأكد من التزام جميع المحال التجارية والمطاعم بإجراءات وقواعد السلامة العامة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بشن حملات تموينية مكثفة ومفاجئة على جميع اماكن مزاولة الأنشطة التموينية وتكثيف الرقابة على المجازر ومحلات بيع اللحوم والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضبط كافة المخالفات التموينية وكذا تكثيف المرور على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.