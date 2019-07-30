إزالة 71 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 7089م2 في الغربية





مؤكدًا التزام الجميع بالإزالة في المهد لأى تعديات جديدة بالتوازي مع أعمال تنفيذ الموجة لمنع حدوث أي تعديات أو مخالفات جديد.

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تعليماته المشددة لرؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بعدم التهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين والمتعدين دون أي تمييز بين المواطنين والعمل على استرداد جميع أملاك الدولة.وذلك من خلال تكثيف حملات الإزالة خلال أعمال الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجميع أنحاء المحافظة.ففي هذا الشأن قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 71 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 7089م2 في خامس أيام الموجة 13 لاسترداد "حق الشعب".حيث قام حي أول طنطا بإزالة 11 حالة تعد على مساحة 2012م2 تمثلوا في ( إزالة 6 حالات تعد على أملاك الري بمساحة 302م2- 3 حالات تعدى على أملاك السكة الحديد بمساحة 76م2- حالة تعد على أملاك الطرق بسماحة 1530م2- حالة تعد على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 103م2). كما قام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة 31 حالة تعدى على أملاك الري بمساحة 1740م2. بينما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 29 حالة تعدى على مساحة 3337م2 تمثلوا في (ازالة 23 حالة تعدى على أملاك الري بمساحة 2037م2- 6 حالات تعدى على املاك الاوقاف بمساحة 1300م2).وفى السياق ذاته؛ أوضح محافظ الغربية أن حصيلة الموجة الثالثة عشر منذ انطلاقها حتى اليوم الخامس هو استرداد أكثر من 40339م2 بتنفيذ 348 حالة إزالة على أملاك الدولة.