عضو تنسيقية شباب الأحزاب: يجب إطلاق منصة إلكترونية للدعاية للمنتجات المصرية.. فيديو

أكد محمد موسى عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مصر كانت تحتاج الى عملية اصلاح اقتصادى حقيقى مؤكدا أنه على مدار عقود كثيرة عانى من تشوهات كثيرة وتم اتخاذ الإصلاح الاقتصادي الجريء وانعكس على بعض المؤشرات.



وأضاف موسى خلال كلمته بالمؤتمر السابع للشباب والمنعقد في العاصمة الإدارية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لوضع حلول جادة للقضاء على الفقر لا بد من حصر وإعادة الاندماج للمنشآت الغير رسمية وأيضا وضع برنامج حوافز ودعم المنشآت الصغيرة .



وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مصر لديها عجز شديد في الميزان التجاري ووصل إلى 29.75% مشيرا إلى أنه يجب تحسينها ووضع سياسة حقيقية لإصلاح المنتج المحلى .



وأشار محمد موسى إلى أنه يجب البدء في الترويج للمنتجات المصرية واطلاق منصة الكترونية والدعاية للمنتجات المصرية وان تحصل على التكويد للتصدير.