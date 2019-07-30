ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: يجب إطلاق منصة إلكترونية للدعاية للمنتجات المصرية.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:52 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد موسى عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مصر كانت تحتاج الى عملية اصلاح اقتصادى حقيقى مؤكدا أنه على مدار عقود كثيرة عانى من تشوهات كثيرة وتم اتخاذ الإصلاح الاقتصادي الجريء وانعكس على بعض المؤشرات. 

وأضاف موسى خلال كلمته بالمؤتمر السابع للشباب والمنعقد في العاصمة الإدارية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لوضع حلول جادة للقضاء على الفقر لا بد من حصر وإعادة الاندماج للمنشآت الغير رسمية وأيضا وضع برنامج حوافز ودعم المنشآت الصغيرة .

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مصر لديها عجز شديد في الميزان التجاري ووصل إلى 29.75% مشيرا إلى أنه يجب تحسينها ووضع سياسة حقيقية لإصلاح المنتج المحلى .

وأشار محمد موسى إلى أنه يجب البدء في الترويج للمنتجات المصرية واطلاق منصة الكترونية والدعاية للمنتجات المصرية وان تحصل على التكويد للتصدير.

ترشيحاتنا

شهادة وفاتها تؤكد عذريتها.. فريق من نيابة بنها يحقق مع قاتل عروس المنوفية ..صور

مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط طفل من الدور السادس فكيف تصرف الجيران.. فيديو

رسميا.. المصرى البورسعيدى يضم حاتم وكارلوس من الأهلى

فوائد داخل الملعب وخارجه.. لماذا محمود متولى أهم صفقات الأهلى في الصيف

أحمد صلاح حسني يكشف عن رأيه في صفقة محمود متولي للنادي الأهلي

بالأسماء.. ننشر ملامح صفقات الزمالك الصيفية في مؤتمر مرتضى منصور غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق صبري يحترف رياضة الكاراتيه .. صور

مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

كباريه البسفور وكونياك أوتار.. إعلانات المزاج عند المصريين زمان | نوستالجيا