دراسة تكشف السبب الرئيسي لزيادة معدلات الخيانة الزوجية

كشفت دراسة حديثة قام بها عدد كبير من الباحثين و الأطباء بجامعة "زيورخ" في سويسرا تشير إلى أن بعض الرجال هو السبب في الخيانة الزوجية.





حسب ما ورد في "ديلي ميل " أن الرجال هم يستحوذون على النسبة الأكبر من الخيانة الزوجية بسبب إرتفاع نسبة هرمون الذكورة " التستستيرون" لدى بعضهم .





قام الباحثون بإختبار 220 رجلاً في سن الأربعين ومضى على زواجهم حوالي 20 عاماً من خلال أخذ عينة من لعابهم لاختبار هرمون الذكورة ، والنتيجة ان ثلث الرجال في الاختبار أكدوا صحة النظرية من خلال بعض الأسئلة عن الخيانة الزوجية التي عرضت عليهم بعد الاختبار .



