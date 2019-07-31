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دراسة تكشف السبب الرئيسي لزيادة معدلات الخيانة الزوجية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:00 ص
زيادة معدلات الخيانة
زيادة معدلات الخيانة الزوجية
مريم صليب
كشفت دراسة حديثة قام بها عدد كبير من الباحثين و الأطباء بجامعة "زيورخ" في سويسرا تشير إلى أن بعض الرجال هو السبب في الخيانة الزوجية.

حسب ما ورد في "ديلي ميل " أن الرجال هم يستحوذون على النسبة الأكبر من الخيانة الزوجية بسبب إرتفاع نسبة هرمون الذكورة " التستستيرون" لدى بعضهم . 

قام الباحثون بإختبار 220 رجلاً في سن الأربعين ومضى على زواجهم حوالي 20 عاماً من خلال أخذ عينة من لعابهم لاختبار هرمون الذكورة ، والنتيجة ان ثلث الرجال في الاختبار أكدوا صحة النظرية من خلال بعض الأسئلة عن الخيانة الزوجية التي عرضت عليهم بعد الاختبار .

جدير بالذكر أن الفريق البحثي أكد أن الرجال بعد ذلك الاختبار أكدوا انهم هم الطرف الذي يبحث في كثير من الأحيان على الخيانة الزوجية على سبيل تفريغ الكبت مع أنثى آخرى .

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