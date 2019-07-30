ميلان يعلن رحيل مهاجمه لنادي ولفرهامبتون

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا رحيل لاعبه باتريك كوتروني عن الفريق ، وذهابه لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي لمدة 4 سنوات بدءًا من الموسم الجديد 2019-2020.



ونشر النادي على موقعه الرسمي بيانًا أعلن فيه رحيل كوتروني عن الفريق ، ووجه له الشكر وتمنى له التوفيق مع النادي الإنجليزي ، وذلك بعد قضائه 3 سنوات مع الروسونيري.



ورحب النادي الإنجليزي بلاعبه الجديد والذي يعد ثاني الصفقات بعد فاييخو القادم من نادي ريال مدريد ، كما أبدى اللاعب سعادته بالإنتقال للولفز ، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده مع ناديه الجديد ، كما أنه متحمس لبدء تلك التجربة على حد قوله.



يذكر أن كوتروني هو واحد من أبرز المواهب الإيطالية في الخط الهجومي ، وكانت أولى مشاركاته مع المنتخب الإيطالي في مارس من العام الماضي أمام المنتخب الأرجنتيني.