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رياضة

ميلان يعلن رحيل مهاجمه لنادي ولفرهامبتون

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:49 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا رحيل لاعبه باتريك كوتروني عن الفريق ، وذهابه لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي لمدة 4 سنوات بدءًا من الموسم الجديد 2019-2020.

ونشر النادي على موقعه الرسمي بيانًا أعلن فيه رحيل كوتروني عن الفريق ، ووجه له الشكر وتمنى له التوفيق مع النادي الإنجليزي ، وذلك بعد قضائه 3 سنوات مع الروسونيري.

ورحب النادي الإنجليزي بلاعبه الجديد والذي يعد ثاني الصفقات بعد فاييخو القادم من نادي ريال مدريد ، كما أبدى اللاعب سعادته بالإنتقال للولفز ، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده مع ناديه الجديد ، كما أنه متحمس لبدء تلك التجربة على حد قوله.

يذكر أن كوتروني هو واحد من أبرز المواهب الإيطالية في الخط الهجومي ، وكانت أولى مشاركاته مع المنتخب الإيطالي في مارس من العام الماضي أمام المنتخب الأرجنتيني.

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