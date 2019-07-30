البيطريين تطالب بتبنى مبادرة مصر فى قلب أفريقيا لتصدير الأدوية.. وصعوبات تواجه التصدير لأفريقيا.. واتجاه نحو تدشين لجنة عليا لتصدير الدواء البيطرى

شعبة الأدوية بالغرف التجارية: لجنة عليا لتصدير الدواء البيطري

العبد: أناشد السيسي بتبني مبادرة مصر في قلب أفريقيا لتصدير الأدوية البيطرية





عقدت لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالاشتراك مع الغرفة التجارية الاجتماع التحضيرى الثانى، لتفعيل الإجراءات وتسريع الخطوات فى مبادرة تصدير الأدوية البيطرية والأعلاف والمستلزمات الطبية والمزارع وفتح أسواق فى أفريقيا، وتدشين المؤتمر العربى – الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية واضافات الاعلاف ومستلزمات مزارع الدواجن.أوضح الدكتور يوسف العبد – عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات – أن الاجتماع الثانى يشهد تطورات جديدة باستجابة من الجهات المسئولة والتواصل مع لجان المبادرة للتعرف على شكل المبادرة وآلية التنفيذ، وتم التواصل مع المسئولين عن معرض أجرينا وأبدوا استعدادهم للمساعدة فى نجاح المؤتمر وتخصيص مكان بالمعرض لأعضاء المبادرة لإتاحة المساحة والوقت لأعضاء المبادرة لعرض أفكارهم على الزائرين من الدول العربية والأفريقية والشركات المشاركة فى المعرض لإنجاح مبادرة تصدير الدواء البيطرية وإضافات الأعلاف ومستلزمات الدواجن لأفريقيا.طالب العبد الدولة بتبنى هذه المبادرة المهمة والتى تفتح آفاق التصدير لقطاع جديد ومهم وهو الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف ومستلزمات المزارع، من منظور ريادة مصر رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام، كما أن انفتاح مصر على الأسواق الأفريقية يقوى الصناعة ويوفر العملة الصعبة ويفتح مجال العمل للشباب، وتنفيذا لاتفاقية النيجر للتجارة الحرة مع أفريقيا، كما أن غالبية أصحاب الشركات والعاملين بهذا القطاع من الشباب المصرى والذى يلقى دعما كبيرا من الرئيس وهو ما نلمسه في مؤتمر الشباب.ونوه العبد إلى أن هناك صعوبات تواجه تصدير الدواء البيطرى لأفريقيا منها عدم وجود فروع للبنوك المصرية ونظام تأمينى، كما تحتل مصر رقم 34 للموردين للأدوية البيطرية لأفريقيا بواقع 5.% فى حين أن الدواء المصرى له تنافسية كبيرة ويستطيع أن يكون الأول فى أفريقيا، وعدم وجود قاعدة معلومات للشركات المصرية فى السفارات المصرية فى أفريقيا أو فى الأسواق الأفريقية عامة والمؤتمر ونجاح المبادرة تفتح الأسواق الأفريقية للشركات المصرية.وأشار الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اللجنة الفنية لمبادرة تصدير الأدوية البيطرية لأفريقيا – إلى أن أهم آليات اللجنة الفنية لمبادرة التصدير لأفريقيا، هى التواصل مع الملحقين التجاريين فى السفارات المصرية فى دول أفريقيا لتسجيل شركات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف ومستلزمات مزارع الدواجن ومنتجاتها، وحضور المؤتمرات والفعاليات هناك، أيضا التواصل مع الوزارات المعنية بعملية التصدير وصناعة الدواء البيطرى مثل وزارة التخطيط والصحة والجمارك ممثلة فى المالية.وأكد أن أهم الخطوات التي تسعى فيها اللجنة الفنية هى تدشين لجنة عليا لتصدير الدواء البيطرى، تضم بين أعضائها ممثلين للوزارات المعنية، تتواصل هذه اللجنة مع الشركات المصرية والسفارات المصرية فى أفريقيا والأسواق الأفريقية لتوفير الوقت والجهد والتكاليف وتنعقد أسبوعيا وتحت تحت رعاية أو رئاسة رئيس الوزراء، ووضع أجندة للمبادرة لاتخاذ الإجراءات العملية.