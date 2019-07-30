شاهد.. تعليق قوي من الرئيس السيسي على بناء سد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك خطة للدولة من أجل رفع معدلات الاستفادة من المياه في مصر، وتم العمل على الخطة خلال العامين الماضيين كي يتم زيادة حجم الاستفادة من المياه بمعالجة ثلاثية متطورة وليست ثنائية فقط.



وأضاف " السيسي " خلال كلمته في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، أنه بعد الشروع في بناء سد النهضة كان على الدولة المصرية أن تكون مستعدة للتفاوض.



وتابع:" لابد من التوافق مع إثيوبيا على فترة ملء الخزان بالشكل الذي نستطيع فيه تحمل الأضرار عن حجم حجز المياه سنويا، كما يتم تقدير حجم المياه التي يتم حجزها".



وأكمل :" أطلقنا توصية في مؤتمر الشباب الماضي، وتحدثنا عن مصانع للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهناك 5400 مصنع بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه".

